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«Сиксерс» рассматривают вариант с переездом в Нью-Джерси. У клуба трудности со строительством новой арены в Филадельфии

«Сиксерс» рассматривают вариант с переездом в Нью-Джерси

Представитель «76-х» заявил, что организация «серьезно» рассматривает различные варианты, включая переезд в Нью-Джерси, на фоне истечения текущей аренды стадиона Wells Fargo Arena в 2031 году.

В понедельник должностные лица штата Нью-Джерси связались с руководством «Филадельфии» и предложили владельцам возможность получить до 800 миллионов долларов налоговых льгот при строительстве многофункционального комплекса, включая новую арену на государственной земле в Камдене, штат Нью-Джерси.

«Реальность такова, что у нас остается мало времени, чтобы достичь соглашения, которое позволит «76-м» открыть новый дом к сезону НБА 31/32. В результате мы должны серьезно отнестись ко всем потенциальным вариантам, включая этот», – говорится в сообщении клуба.

«Сиксерс» предложили городу вариант со строительством арены стоимостью 1,55 млрд долларов недалеко от Чайнатауна в Филадельфии, но проект еще не одобрен городом.

Независимые консультанты, нанятые Филадельфией, опубликовали 26 августа отчеты о влиянии, в которых выразили опасения по поводу проекта. Они считают, что арена «должна рассматриваться как значительный потенциальный риск для идентичности Чайнатауна».

Исследование пришло к выводу, что городскому совету необходимо принять не менее 11 законопроектов, чтобы строительство арены все же началось.

Городское и государственное одобрение разрешений на строительство необходимо получить не позднее 2024 года для завершения строительства арены к 2031 году.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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logoНБА
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