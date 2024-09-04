«Филадельфия» пригласила Джареда Браунриджа в тренировочный лагерь

Джаред Браунридж приглашен в тренировочный лагерь «Сиксерс»

Атакующий защитник (29 лет, 191 см) заключил с клубом соглашение по схеме Exhibit 10.

Браунридж с 2018 года неизменно выступает в Лиге развития НБА .