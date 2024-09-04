«Филадельфия» пригласила Джареда Браунриджа в тренировочный лагерь
Джаред Браунридж приглашен в тренировочный лагерь «Сиксерс»
Атакующий защитник (29 лет, 191 см) заключил с клубом соглашение по схеме Exhibit 10.
Браунридж с 2018 года неизменно выступает в Лиге развития НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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