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«Филадельфия» пригласила Джареда Браунриджа в тренировочный лагерь

Джаред Браунридж приглашен в тренировочный лагерь «Сиксерс»

Атакующий защитник (29 лет, 191 см) заключил с клубом соглашение по схеме Exhibit 10.

Браунридж с 2018 года неизменно выступает в Лиге развития НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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