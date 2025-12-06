Два фаната «Паниониса» были задержаны в Турции за неприличные жесты, клуб подключил консульство

«Панионис» пытается помощь двум болельщикам, задержанным в Турции.

Матч турецкого «Бешикташа » против греческого «Паниониса» (101:83) в рамках Еврокубка закончился скандалом. Два греческих фаната, ответившие на агрессию домашней публики «неприличными жестами», были задержаны полицией. У болельщиков забрали паспорта и мобильные телефоны, после чего поместили в больницу, якобы для освидетельствования на предмет полицейского насилия.

Фанаты оставались ограничены в перемещениях на утро субботы. «Панионис» задействовал консульство и предъявил официальный протест Евролиге, требуя расследования инцидента.