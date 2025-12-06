Йовица Арсич: «Не реализовали легкие броски, потом безуспешно пытались забить из сложных ситуаций»

Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение «Енисея».

Красноярский «Енисей » прервал ноябрьскую серию из 4 домашних побед подряд. Команда держалась наравне с МБА-МАИ две с половиной четверти, но потом упустила игру, которая завершилась с разгромным счетом 61:93.

«Енисей» закончил матч с 17,6% точных трехочковых попыток и 35% точности с игры.

«Должен извиниться перед нашими болельщиками – сегодня они дали больше энергии, чем команда.

Мы потратили слишком много времени на разговоры с судьями и не выполнили нашу основную задачу – не смогли остановить соперника в третьей четверти, когда он набрал 20 очков и играл с одним фолом почти девять минут. МБА-МАИ в этом сезоне выступает лучше: на выезде они действуют спокойнее, на них меньше давления, и сегодня они отлично справились со своей работой. Мы не реализовали легкие броски, потом пытались забить из сложных ситуаций, но тоже безуспешно.

Можно найти множество оправданий – две недели без игр, травмы одних игроков, отъезд других, – но главное в том, что во второй половине мы не играли в защите с нужной энергией», – признался главный тренер Йовица Арсич.