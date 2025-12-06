  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Йовица Арсич: «Не реализовали легкие броски, потом безуспешно пытались забить из сложных ситуаций»
0

Йовица Арсич: «Не реализовали легкие броски, потом безуспешно пытались забить из сложных ситуаций»

Йовица Арсич прокомментировал домашнее поражение «Енисея».

Красноярский «Енисей» прервал ноябрьскую серию из 4 домашних побед подряд. Команда держалась наравне с МБА-МАИ две с половиной четверти, но потом упустила игру, которая завершилась с разгромным счетом 61:93.

«Енисей» закончил матч с 17,6% точных трехочковых попыток и 35% точности с игры.

«Должен извиниться перед нашими болельщиками – сегодня они дали больше энергии, чем команда.

Мы потратили слишком много времени на разговоры с судьями и не выполнили нашу основную задачу – не смогли остановить соперника в третьей четверти, когда он набрал 20 очков и играл с одним фолом почти девять минут. МБА-МАИ в этом сезоне выступает лучше: на выезде они действуют спокойнее, на них меньше давления, и сегодня они отлично справились со своей работой. Мы не реализовали легкие броски, потом пытались забить из сложных ситуаций, но тоже безуспешно.

Можно найти множество оправданий – две недели без игр, травмы одних игроков, отъезд других, – но главное в том, что во второй половине мы не играли в защите с нужной энергией», – признался главный тренер Йовица Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
logoЕнисей
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
Йовица Арсич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Карасев: «Сегодня каждый, кто выходил на площадку, показал максимум в защите»
6 декабря, 15:59
Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Зубкова (15+10) помог МБА-МАИ разгромить «Енисей», УНИКС разобрался с «Автодором»
6 декабря, 12:43
5 самых прогрессирующих игроков Единой лиги
3 декабря, 08:05Трибуна
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
12 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
23 минуты назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
32 минуты назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
42 минуты назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
54 минуты назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео