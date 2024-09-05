«Филадельфия» наняла 29-летнюю Ариану Андонян вторым вице-президентом по работе с игровым персоналом

Ариана Андонян присоединилась к фронт-офису «Сиксерс»

Андонян начала карьеру в 2015, когда Дэрил Мори нанял ее в качестве интерна в скаутский отдел «Хьюстона». В 2018 году она была единственным скаутом-женщиной в НБА , координировала программу работы с университетами и много путешествовала.

В 2020 она перешла в «Мемфис », где доросла до должности директора по игровому персоналу.

29-летний специалист станет вторым вице-президентом по работе с игроками в «Филадельфии». Проспер Карангва также сохранит свою должность, но сосредоточится на других задачах. Традиционной областью ответственности на этой позиции являются координация скаутской работы и поддержка текущих игроков команды.