Борющийся с раком баскетболист Акилле Полонара пронес олимпийский огонь в Риме
Акилле Полонара поучаствовал в эстафете олимпийского огня.
Баскетболист сборной Италии Акилле Полонара второй раз борется с раком. В начале ноября спортсмен вышел из 10-дневной комы. Полонара смог преодолеть небольшой отрезок эстафеты олимпийского огня в Риме.
«Ноги плохо работали, но было здорово поучаствовать в этом, учитывая то, что неделю назад я еще сидел в инвалидном кресле.
Не так плохо, как первая тренировка. Я уже смог взять мяч в руки, немного удачи мне не помешает», – поделился Полонара.
Игрок намерен вернуться в профессиональный баскетбол.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети La Giornata Tipo
