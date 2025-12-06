Борющийся с раком баскетболист Акилле Полонара пронес олимпийский огонь в Риме

Акилле Полонара поучаствовал в эстафете олимпийского огня.

Баскетболист сборной Италии Акилле Полонара второй раз борется с раком. В начале ноября спортсмен вышел из 10-дневной комы . Полонара смог преодолеть небольшой отрезок эстафеты олимпийского огня в Риме.

«Ноги плохо работали, но было здорово поучаствовать в этом, учитывая то, что неделю назад я еще сидел в инвалидном кресле.

Не так плохо, как первая тренировка. Я уже смог взять мяч в руки, немного удачи мне не помешает», – поделился Полонара.

Игрок намерен вернуться в профессиональный баскетбол.