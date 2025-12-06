«Сложно описать эмоции словами». Бэм Адебайо обошел Глена Райса и вышел на 3-е место по очкам в истории «Хит»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо установил новое достижение. В проигранном матче с «Орландо» Адебайо (24 очка) вошел в тройку самых результативных игроков в истории «Хит», обойдя Глена Райса.
У Бэма Адебайо 9259 очков, центровой близок к занимающему вторую строчку Алонзо Моурнингу (9459). Первую строчку с большим отрывом оккупировал Дуэйн Уэйд (21556).
«Сложно описать эмоции словами. Хотелось бы сделать это в победной игре, но и так это возможность опередить величайших.
Я пришел в лигу игроком оборонительного плана. Добраться до 3-го места по очкам – невероятное ощущение», – заключил Адебайо.
«Потрясающее достижение. Свидетельство его надежности, рабочей этики. Он отрабатывал навыки в атаке, чтобы стать более универсальным игроком. Но будет двигаться дальше», – поделился главный тренер Эрик Споэльстра.