Матч «Атланта» – «Индиана» стал самым просматриваемым на NBA TV в истории женской НБА
Матч «Атланта» – «Индиана» привлек рекордную аудиторию для WNBA на NBA TV
Встреча получила средний рейтинг 0,33 при среднем количестве в 617 000 зрителей.
В прошлом сезоне НБА (регулярка и плей-офф) только одна игра привлекла больше внимания («Кавальерс» против «Уорриорз», 645 тысяч зрителей)
До старта сезона-24 рекордная аудитория матча WNBA на NBA TV составляла 210 000 зрителей. Прорыв связан с дебютом на профессиональном уровне 1-го номера драфта женской НБА Кейтлин Кларк.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Media Watch
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