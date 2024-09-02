  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в лигу с таким же уровнем внимания и интереса»
1

Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в лигу с таким же уровнем внимания и интереса»

Шэннон Шарп не считает преувеличенный интерес к Кейтлин Кларк неоправданным

«Мы всегда поступаем таким образом. Мы говорим о тех, кто играет сейчас. Когда был расцвет популярности Майкла Джордана, никто постоянно не вспоминал Уилта Чемберлена.

Это не означает, что игроков, которые строили лигу раньше, не существовало. Шерил Свупс, Синтия Купер, Лиза Лесли. Мы не пытаемся забыть о них. Но речь идет о нынешней зрительской аудитории.

По сути, Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в женскую лигу с таким же уровнем внимания и интереса. И подтверждает его уровнем своей игры», – заявил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: First Take в сети X
logoМайкл Джордан
logoУилт Чемберлен
logoЛеброн Джеймс
logoженская НБА
logoНБА
Лиза Лесли
Индиана жен
Шэннон Шарп
logoКейтлин Кларк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейтлин Кларк: «В детстве Майя Мур была для меня Леброном Джеймсом»
316 июля, 11:05
Кайри Ирвинг: «Уилт Чемберлен, Майкл Джордан, Стеф Карри, Леброн Джеймс. Если со мной будут мои друзья, у нас есть против них шансы»
1427 мая, 19:15
Кейтлин Кларк подписала многолетний контракт с Wilson
121 мая, 16:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шэннон Шарп о нарушениях правил против Кейтлин Кларк в сезоне: «17% неспортивных фолов против одного игрока. Это уже не аномалия»
1сегодня, 17:54
Дуайт Ховард и Гилберт Аренас предпочли команду США 2008 года сборной-2024
10сегодня, 17:25Фото
Гилберт Аренас: «Леброн Джеймс – единственная причина, по которой имя Майкла Джордана до сих пор актуально»
16сегодня, 15:42
Эван Фурнье и «Олимпиакос» согласовали контракт на 2 года и 5 миллионов евро (Маттео Андреани)
сегодня, 14:50
«Что плохого может случиться?». Пол Джордж заказал святую воду из рекламы по телевидению и загадал стать игроком НБА в 15 лет
4сегодня, 14:28
Горди Херберт о планах «Баварии»: «Хотим стать чемпионами Германии и добраться до «Финала четырех» Евролиги»
сегодня, 14:09
Сату Сабалли: «Конечно, досадно видеть столько фанатов Кейтлин Кларк на нашей домашней арене, но это отличный знак для женского баскетбола»
1сегодня, 13:55
Леброн Джеймс: «Было бы здорово, если бы все броски в клатче залетали в корзину»
4сегодня, 13:40
Лиза Лесли: «Меня не волнует, как вы их сравниваете. Энджел Риз и Кейтлин Кларк обе заслуживают награды лучшему новичку»
1сегодня, 13:04
Актер Джеймс Вудс о неспортивном фоле на Кейтлин Кларк: «Откровенный расизм в действии»
19сегодня, 11:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Александер Бальцеровски перешел в «Уникаху»
сегодня, 16:59Фото
Филип Петрушев продлит контракт с «Олимпиакосом» и проведет сезон в аренде, скорее всего, в «Црвене Звезде»
сегодня, 16:32
Дрю Смит может потерять место в составе «Майами», защитник продолжает восстанавливаться после травмы колена
сегодня, 16:12
Армони Брукс о «Милане»: «Тренер ничего не спрашивал, просто сказал быть агрессивным, уверенным, и все получится само собой»
сегодня, 15:58
Крис Пол: «Каждый год проводят драфт, и 20-летние парни приходят забрать твое место»
сегодня, 15:26
Китайский игрок Цуй Юнси близок к подписанию двустороннего соглашения с «Бруклином»
1сегодня, 15:09
Саша Обрадович: «Эли Окобо приехал в лагерь с невероятной мотивацией, амбициями и в отличной форме»
сегодня, 13:24
Айзейя Томас об игре за «Селтикс»: «Трудно с чем-то сравнить»
сегодня, 12:08
Георгиос Папаяннис о цели «Монако»: «Победа в Евролиге»
сегодня, 11:47
Майк Бибби о Джоше Смите: «Самый атлетичный из всех, кого я видел»
4сегодня, 11:32