Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в лигу с таким же уровнем внимания и интереса»
Шэннон Шарп не считает преувеличенный интерес к Кейтлин Кларк неоправданным
«Мы всегда поступаем таким образом. Мы говорим о тех, кто играет сейчас. Когда был расцвет популярности Майкла Джордана, никто постоянно не вспоминал Уилта Чемберлена.
Это не означает, что игроков, которые строили лигу раньше, не существовало. Шерил Свупс, Синтия Купер, Лиза Лесли. Мы не пытаемся забыть о них. Но речь идет о нынешней зрительской аудитории.
По сути, Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в женскую лигу с таким же уровнем внимания и интереса. И подтверждает его уровнем своей игры», – заявил ведущий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: First Take в сети X
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