Шэннон Шарп: «Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс. Пришла в лигу с таким же уровнем внимания и интереса»

Шэннон Шарп не считает преувеличенный интерес к Кейтлин Кларк неоправданным

«Мы всегда поступаем таким образом. Мы говорим о тех, кто играет сейчас. Когда был расцвет популярности Майкла Джордана , никто постоянно не вспоминал Уилта Чемберлена .

Это не означает, что игроков, которые строили лигу раньше, не существовало. Шерил Свупс, Синтия Купер, Лиза Лесли. Мы не пытаемся забыть о них. Но речь идет о нынешней зрительской аудитории.

По сути, Кейтлин Кларк – это Леброн Джеймс . Пришла в женскую лигу с таким же уровнем внимания и интереса. И подтверждает его уровнем своей игры», – заявил ведущий.