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Актер Джеймс Вудс о неспортивном фоле на Кейтлин Кларк: «Откровенный расизм в действии»

Кейтлин Кларк грубо уронили на паркет в матче с «Чикаго»

Даймонд Дешилдс дважды сфолила на защитнике «Индианы» за 40 секунд в четвертой четверти проигранного матча, получив неспортивный фол 1-й степени за второе нарушение. Кларк получила право на 2 штрафных броска.

Дешилдс влетела в Кларк сзади из слепой зоны, заставив новичка «Индианы» прокатиться по паркету с переворотом.

Нарушение вызвало бурную реакцию болельщиков, в том числе в соцсетях. Актер Джеймс Вудс назвал случившееся проявлением расизма.

«Это не хоккей. Откровенный жестокий расизм в действии. Бойкотируйте этот вид спорта, пока подобные дикие нападения не будут должным образом и справедливо наказаны», – написал 77-летний Вудс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джеймса Вудса
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расизм
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