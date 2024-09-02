Актер Джеймс Вудс о неспортивном фоле на Кейтлин Кларк: «Откровенный расизм в действии»

Кейтлин Кларк грубо уронили на паркет в матче с «Чикаго»

Даймонд Дешилдс дважды сфолила на защитнике «Индианы» за 40 секунд в четвертой четверти проигранного матча, получив неспортивный фол 1-й степени за второе нарушение. Кларк получила право на 2 штрафных броска.

Дешилдс влетела в Кларк сзади из слепой зоны, заставив новичка «Индианы » прокатиться по паркету с переворотом.

Нарушение вызвало бурную реакцию болельщиков, в том числе в соцсетях. Актер Джеймс Вудс назвал случившееся проявлением расизма.

«Это не хоккей. Откровенный жестокий расизм в действии. Бойкотируйте этот вид спорта, пока подобные дикие нападения не будут должным образом и справедливо наказаны», – написал 77-летний Вудс.