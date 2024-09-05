Кейтлин Кларк оформила второй трипл-дабл в карьере (24+10+10) в победном матче с «Лос-Анджелесом»
«Индиана» победила «Лос-Анджелес» со счетом 93:86
Кейтлин Кларк оформила второй в карьере трипл-дабл. На ее счету 24 очка, 10 подборов, 10 передач и 3 перехвата. Защитник реализовала 8 из 17 бросков с игры, 4 из 10 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
Первый номер драфта-2024 является основным претендентом на звание новичка года и борется за место в первой символической сборной сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт женской НБА
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