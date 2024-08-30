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«Один из тех вечеров». Леброн Джеймс рассказал о том, как распивал вино в компании Дрэймонда Грина

Леброн Джеймс распивал вино в компании Дрэймонда Грина.

Лидер «Лейкерс» выложил в соцсетях фотографию с пустыми бутылками и отсылкой к форварду «Уорриорз».

«Один из тех вечеров», – написал 39-летний Джеймс.

Соцсети Леброна Джеймса

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
светская хроника
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Баскетбол - фото
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