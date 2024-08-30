«Один из тех вечеров». Леброн Джеймс рассказал о том, как распивал вино в компании Дрэймонда Грина
Леброн Джеймс распивал вино в компании Дрэймонда Грина.
Лидер «Лейкерс» выложил в соцсетях фотографию с пустыми бутылками и отсылкой к форварду «Уорриорз».
«Один из тех вечеров», – написал 39-летний Джеймс.
Соцсети Леброна Джеймса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
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