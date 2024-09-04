Александр Щербенев: «Кубок Кондрашина и Белова и Суперкубок Единой лиги станут хорошей проверкой сил»

Александр Щербенев поделился ожиданиями от предстоящих турниров

В рамках подготовки к новому сезону «Зенит» выступит в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Кубок Кондрашина и Белова и Суперкубок Единой лиги станут хорошей проверкой сил. Они будут очень полезны. На первом турнире, который играем в Петербурге, сначала встретимся с МБА‑МАИ, а затем с кем‑то из пары УНИКС – «ПАРИ НН». Все соперники очень хорошие, прекрасные команды там. Будет интересно встретиться с обновленными коллективами наших соперников. Надеюсь, что выиграем этот турнир.

Что касается Суперкубка, то приятно, что туда приезжают команды уровня Евролиги. У нас в группе будут «Бешикташ» и УНИКС. Опять же, это очень сильный, высокий уровень. «Бешикташ» прекрасно показал себя в Еврокубке. Здорово, что будет возможность сыграть не только с командами из нашего чемпионата, но и с соперниками из Сербии и Турции», – заявил Щербенев.