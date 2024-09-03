Хавьер Паскуаль: «Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова»

Хавьер Паскуаль рассказал о важности Кубка Кондрашина и Белова

По словам главного тренера «Зенита», предсезонная подготовка команды проходит по графику.

«Сборы? Мы провели хорошую полноценную подготовку, сделали еще один шаг к тому, чтобы быть готовыми к новому сезону.

Пока мы провели три товарищеских матча, но пока не играли с командой из высшего дивизиона.

Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова. В этом году он пройдет чуть раньше, чем обычно. Для меня и для команды эти игры очень важны. Вы, наверное, отметили это по прошедшим сезонам. Я надеюсь, что мы пройдем полноценную, хорошую подготовку к сезону», - заявил испанец.