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Хавьер Паскуаль: «Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова»

Хавьер Паскуаль рассказал о важности Кубка Кондрашина и Белова

По словам главного тренера «Зенита», предсезонная подготовка команды проходит по графику.

«Сборы? Мы провели хорошую полноценную подготовку, сделали еще один шаг к тому, чтобы быть готовыми к новому сезону.

Пока мы провели три товарищеских матча, но пока не играли с командой из высшего дивизиона.

Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова. В этом году он пройдет чуть раньше, чем обычно. Для меня и для команды эти игры очень важны. Вы, наверное, отметили это по прошедшим сезонам. Я надеюсь, что мы пройдем полноценную, хорошую подготовку к сезону», - заявил испанец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЗенит
Кубок Кондрашина и Белова
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
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