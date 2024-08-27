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  • Андрей Ватутин о тренерской должности Андрея Ведищева: «Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты»
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Андрей Ватутин о тренерской должности Андрея Ведищева: «Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты»

Андрей Ватутин прокомментировал ожидания от соперников по Единой лиге ВТБ

Президент ЦСКА прокомментировал действия клубов в межсезонье, включая совмещение Андреем Ведищевым постов президента и главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Это было смелое и неожиданное решение, но Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты. Хочу пожелать удачи, мы все будем с любопытством смотреть за его работой, да и для Лиги это хороший информационный повод. По мне, в целом руководство клубом и тренерство одновременно выглядит как непосильный груз, чем-то придется жертвовать.

Думаю, расклад сил в лиге серьезно не изменится. «Зенит», как обычно, впечатлил серьезными приобретениями – уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и питерцы снова будут фаворитами сезона. УНИКС сумел сохранить костяк состава, заменив Димитриевича и Грина на Акун-Перселла и Тэйлора, укрепил ротацию за счет Лопатина и Платунова. «Локомотив» пошел на серьезные перемены в составе, но наверняка не станет слабее и будет продолжать идти своим путем поиска баланса между развитием молодых игроков и результатом. Качественные изменения летом провели «Уралмаш», «Парма» и другие клубы. Будет интересно», – заключил Ватутин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спорт-Экспресс
logoЦСКА
logoАндрей Ватутин
logoАндрей Воронцевич
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
logoЭрик Грин
logoПарма
logoТони Тэйлор
Алекс Пойтресс
Александр Платунов
logoДуэйн Бэйкон
logoУралмаш
Девон Акун-Перселл
Андрей Лопатин
Александр Щербенев
Ненад Димитриевич
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