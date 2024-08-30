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Александр Щербенев: «Не исключаю, что еще вернусь в «Локо»

Александр Щербенев допустил, что в будущем вернется в «Локомотив-Кубань».

В межсезонье-2024 разыгрывающий перешел из краснодарского клуба в «Зенит».

«Расстались с Андреем Владимировичем дружески, пожали друг другу руки. Думаю, что никаких обид между нами не осталось. Да, переговоры по продлению контракта были тяжелые, и мы не пришли к общему знаменателю. Я решил, что нужно попробовать что-то новое, перейти в другую команду.

Посмотрим, что получится, но с Краснодаром, естественно, не прощаюсь, а говорю до свидания. Это родной город, родной клуб, они всегда в моем сердце. Не исключаю, что еще вернусь в «Локо», – заявил Щербенев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
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