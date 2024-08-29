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  • Александр Щербенев: «Зенит» ассоциируется с Сергеем Карасевым. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой»
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Александр Щербенев: «Зенит» ассоциируется с Сергеем Карасевым. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой»

Александр Щербенев рассказал о переходе в «Зенит».

23-летний разыгрывающий прибыл на сборы команды в Анталью.

«Впечатления отличные, рад присоединиться к команде. Условия супер, поэтому максимальный фокус на том, чтобы влиться в коллектив и помочь «Зениту».

Были и другие предложения из клубов ВТБ, но я больше рассматривал либо остаться в родном «Локомотиве», либо перейти в «Зенит». И выбрал Петербург, решил сменить обстановку. Интересно поработать с главным тренером Паскуалем. Очень сильный состав собрался, поэтому надеюсь, что вместе мы выиграем «золото».

В детстве смотрел на игроков, которые берут на себя ответственность, и это нравилось, поэтому решил тоже быть таким на площадке.

Приняли отлично, максимально позитивно. Со многими в принципе знаком, поэтому не составило труда влиться в коллектив и максимально приступить к работе.

«Зенит», наверное, ассоциируется с Сергеем Карасевым, потому что сколько я бы не следил за этим клубом, он практически всегда был тут. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой», – рассказал защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Карасев
Александр Щербенев
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