Александр Щербенев: «Зенит» ассоциируется с Сергеем Карасевым. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой»
23-летний разыгрывающий прибыл на сборы команды в Анталью.
«Впечатления отличные, рад присоединиться к команде. Условия супер, поэтому максимальный фокус на том, чтобы влиться в коллектив и помочь «Зениту».
Были и другие предложения из клубов ВТБ, но я больше рассматривал либо остаться в родном «Локомотиве», либо перейти в «Зенит». И выбрал Петербург, решил сменить обстановку. Интересно поработать с главным тренером Паскуалем. Очень сильный состав собрался, поэтому надеюсь, что вместе мы выиграем «золото».
В детстве смотрел на игроков, которые берут на себя ответственность, и это нравилось, поэтому решил тоже быть таким на площадке.
Приняли отлично, максимально позитивно. Со многими в принципе знаком, поэтому не составило труда влиться в коллектив и максимально приступить к работе.
«Зенит», наверное, ассоциируется с Сергеем Карасевым, потому что сколько я бы не следил за этим клубом, он практически всегда был тут. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой», – рассказал защитник.
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