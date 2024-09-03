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Отец Пола Джорджа: «Мы получили от «Клипперс» удар ножом в спину»

Отец Пола Джорджа считает, что «Клипперс» предали форварда в межсезонье-2024

Джордж не получил от калифорнийцев контракт, на который рассчитывал, после чего перебрался в «Филадельфию».

«Мне было больно из-за того, что сыну пришлось уйти. Это было... Мы словно получили от «Клипперс» удар ножом в спину. Считаю, что Пол отдал команде все, команде и ее болельщикам. Он выложился ради них всех на 110 процентов и не просил чего-то запредельного. Но у них было иное видение», – заявил Пол Джордж-старший в подкасте сына Podcast P with Paul George.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoКлипперс
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
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