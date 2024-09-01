Пол Джордж утверждал, что за «Клипперс» с детства, а после ухода назвал их второсортной командой. Это предательство?

Сам себе противоречит.

О бывших тоже лучше «либо хорошо, либо ничего» – такой подход экономит время, нервы, а иногда еще и деньги. Собственно, финансовый вопрос чаще всего и становится причиной смены статуса «единственной, навеки любимой и предназначенной судьбой» на «ту, без которой было бы лучше». Бывшей здесь может быть кто и что угодно, в том числе и баскетбольная команда. Как в недавней истории с Полом Джорджем.

Пол Джордж, «Клипперс» и две пары обуви

Нехитрый ребус, в основе которого – вполне конкретные слова игрока теперь уже «Сиксерс».

«Поначалу, возвращаясь в Лос-Анджелес, я думал, что это был мой дом. Но когда я оказался там, я понял, что это не та любовь. Потому что, когда я был в Лос-Анджелесе, люди вокруг меня говорили: «Чувак, тебе надо было играть за «Лейкерс», – вот и все, что я слышал.

Это не было «Добро пожаловать в «Клипперс». Все как один твердили одно и то же: «Мы рады видеть тебя в Лос-Анджелесе, но ты должен был стать игроком «Лейкерс». Я был в «Команде «Б». Вот как ощущались настроения, атмосфера и любовь вокруг меня. Поэтому сейчас в Филадельфии мне приятно слышать: «Мы ценим, что ты с нами. Мы любим тебя. Тебе здесь понравится». Здесь меня окружает такое количество любви. Я определено чувствую себя здесь как дома», – поведал Джордж в своем подкасте Podcast P.

«Команда «Б» – особенно обидный термин, потому что, с одной стороны, в спорте так называют резервный состав, а с другой, понятие «B team» в отношении Лос-Анджелеса можно прочесть как кальку с Голливуда, где «B movie» означает второсортное, низкопробное кино.

Теперь давайте отмотаем на несколько лет назад.

«Я рос фанатом «Клипперс», чтобы всем было ясно. Кобе был моим идолом, но моей командой всегда были «Клипперс». […] Для меня это мечта наяву, – взять за основу ментальность Кобе и попытаться воплотить ее вместе с Каваем в команде, за которую я болел с первого дня», – рассыпался в комплиментах Джордж во время презентации в качестве игрока ЛАК в 2019-м, после того как продавил обмен из «Оклахомы».

И еще.

«Я помню тех «Клипперс» с Ламаром Одомом, Квентином Ричардсоном, Дариусом Майлзом, Куинтоном Россом*, Джеффом Макиннисом. Веселая была банда. Каждый прикрывал спину другого. Это было настоящее братство. Глядя на них и на Кобе, я учился играть», – откровенничал Джордж.

(* – примечание: память слегка подвела Джорджа, к тому моменту как незадрафтованный ролевой игрок Куинтон Росс попал в НБА, Одом, Майлз, Макиннис уже сменили по две команды после «Клипперс». Пришел Росс в 2004-м как раз на позицию ушедшего в «Финикс» Ричардсона. Странно, что вспомнил Пол не тех, кто играл в команде намного дольше и ярче – Элтона Брэнда, Кори Маггетти – одно это уже дает повод сомневаться в фанатстве Пола Джорджа)

Ну и закругляем каноничным.

«Я хотел бы закончить карьеру игроком «Клипперс», – штампованные слова в декабре 2020-го после подписания 4-летнего продления с клубом на 190 миллионов.

Сами по себе подобные душеизлияния не редкость. И в том, чтобы поднять собственные акции среди болельщиков, а заодно «разбить лед официоза», нет ничего плохого. Но чтобы сделать все красиво, достаточно знать, что интернет все помнит, и как-то зачистить концы. Или хотя бы ограничиться формальными комплиментами, а не клясться в вечной любви до гроба.

Джорджу так и вовсе следовало дважды подумать об этом.

Незадолго до обмена в «Клипперс» он выпустил трехсерийную документалку для ESPN, посвященную тому, как он проводит межсезонье. Так вот чаще традиционных монтажных склеек из тренажерки и витиеватых рассуждений о великом предназначении, там упоминаются только его переговоры с «Лейкерс».

Уже в первые минуты мы видим, как Джордж успевает пообниматься с Робом Пелинкой, Мэджиком Джонсоном и Джерри Уэстом. Даже школьная форма юного Джорджа на фото стилизована под «Лейкерс». Все очень явно и ясно – если Джордж и хочет играть за команду из Лос-Анджелеса, то точно не за «Клипперс».

Зачем после этого пытаться чересчур нарочито убеждать всех в своих симпатиях к «Клипперс» – загадка. Может быть это было желание задеть «Лейкерс», которые не очень активно обхаживали Джорджа тем летом, вместо этого выбрав гонку за Дэвисом (успешную) и Каваем (неудачную). А может, он по доброте душевной и впрямь думал, что они с Ленардом устроят передел Лос-Анджелеса. Копаться во всем этом не имело бы смысла – если бы не конечная причина исхода Джорджа из «Клипперс», которая вполне четко характеризует его отношение к бывшей команде.

НБА – это бизнес, но если речь о любимом клубе, от тебя почему-то ждут уступков

Сразу же обозначим, отказ делать это не определяет игрока как алчного вурдалака, просто дает сухую оценку всему сказанному ранее о преданности, эго и прочих незыблемых принципах. И тут Джорджа можно упрекнуть уже за отсутствие обтекаемых, дипломатичных формулировок.

«Сразу расставлю точки над «i», я никогда не хотел уезжать из Лос-Анджелеса. Это мой дом, именно здесь я хотел закончить карьеру, здесь я хотел работать изо всех сил, чтобы выиграть конкретно в Лос-Анджелесе... Однако первоначальное предложение клуба показалась мне неуважительным. Но, опять же, во всем этом нет ни обид, ни утраченной любви – это бизнес, я все понимаю. Изначальный контракт был на 2 года и 60 миллионов. И я такой: «Ого, ого. Два года за 60? Это безумие! Я не подпишу это», – честно заявил форвард.

Не лишним будет припомнить, что после такой реакции клуб пошел на компромисс: 60 миллионов на 2 года превратились в 45 миллионов на каждый год из означенных двух лет. Пока Джордж размышлял, Кавай получил предложение, по которому будет получать 50 миллионов в год, и Джордж захотел видеть в своем контракте аналогичные цифры.

«Потом я узнал о том, что они собираются предложить Каваю, и подумал: просто дайте мне то же, что есть у Кавая , – возмутился Джордж. – Вы смотрите на нас одинаково. Мы пришли сюда вместе, мы хотим закончить это вместе. Я готов был взять то, что получил Кавай, меня это устраивало, при том, что мы в любом случае брали меньше, чем заслуживали. И если Кавай брал меньше, то я не собирался, и дело не в том, что я хотел бы получать больше, чем он. Я был готов согласиться на те же деньги, что и он. А они не хотели этого делать».

Очень вкрадчиво и осмысленно. Особенно в контексте сказанного ранее:

«Кавай – номер один, и я отношусь к этому нормально. Я готов публично сказать, что он – номер один, а я – номер два. Никаких эго. Моя работа – делать всех лучше», – слова Джорджа до начала переговоров по контракту.

Его же слова, но уже после «драки»:

«Я думал, что играл достаточно хорошо, чтобы они сказали: «Знаешь что? Он – часть нашего будущего». Конечно, мы не взяли титул, пока я был в команде, но во многом это было обусловлено невезением. Свою роль сыграло большое количество травм. Но они просто не хотели уступать. Так что это была патовая ситуация. Я люблю Стива (Балмера), я люблю Лоуренса (Фрэнка), но в тот момент мне казалось неправильным возвращаться в клуб с той энергией, которая у меня была. Я бы не чувствовал себя комфортно, играя в Лос-Анджелесе».

Позже Джордж добавил, что обсудил всю ситуацию с Каваем в приватной беседе, и тот понял и поддержал его решение не связывать свою карьеру с «Клипперс». От контракта на 150 млн на три года – те же деньги, что у Кавая – он отказался, когда не смог добиться включения пункта о запрете на обмен (которое во всей лиге есть только у Леброна Джеймса и почему-то Брэдли Била). И принял 211-миллионное предложение на 4 года от «Филадельфии», без пункта вето, но с опцией выхода из соглашения после трех сезонов.

Как это влияет на репутацию Джорджа? По большому счету, несильно. Все, для кого слова Джорджа были важны, либо все прекрасно понимали, либо старались не заострять на них внимание. Даже самым ярым фанатам «Парусников» давно известно, что при выборе между «Клипперс» и «Лейкерс» девять из десяти баскетболистов выберут пурпурно-золотую майку (десятый – это Кавай со своими странностями). Кто-то выберет «Клипперс», потому что позарится на деньги Балмера. А когда денег нет, то и преданность как-то внезапно начинает подвергаться девальвации.

Это, конечно, если только ты не реальный фанат клуба, готовый пойти ради него на уступки.

Каким себя рисовал Пол Джордж последние 5 лет.

Но вообще фанатская привязанность спортсмена к клубу – это даже не столько пример из красной книги, сколько рудимент, пережиток прошлого. Оттого и реакция на подобные ситуации не такая острая, как могла бы быть лет 30 назад. Случай Джорджа не стыдный и не аморальный, просто нелепый. Пол не стал изображать дипломата, увяз в собственных противоречиях и по итогу с разбегу сел на оба стула.

Хорошо, если его опыт игры в более конкурентной конференции поможет «Сиксерс», и с четвертой попытки Пол Джордж найдет клуб, с которым дойдет до финала НБА. Но если Эмбиид опять захандрит или сломается, тогда Джорджу, которому в следующем году стукнет 35, придется официально переквалифицироваться в «рингчейсера» и в принципе забыть о любых ассоциациях с каким-то конкретным клубом.

Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Harry How