«Что плохого может случиться?». Пол Джордж заказал святую воду из рекламы по телевидению и загадал стать игроком НБА в 15 лет
Пол Джордж поделился историей из юности
«Мне было 15 лет. Реклама рассказывала о встрече со святым духом благодаря святой воде, которую можно заказать. Я подумал, что можно попробовать. Позвонил им. Кажется, это было бесплатно, мне отправили какую-то форму, которую я должен был заполнить, и прислали небольшой пробник. Я помолился, обрызгал себя этой водой. Что плохого может случиться? И загадал стать игроком НБА и показать свой максимум.
Можно сказать, что это сработало», – посмеялся Джордж в своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Podcast P with Paul George в сети X
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