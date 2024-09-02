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«Что плохого может случиться?». Пол Джордж заказал святую воду из рекламы по телевидению и загадал стать игроком НБА в 15 лет

Пол Джордж поделился историей из юности

«Мне было 15 лет. Реклама рассказывала о встрече со святым духом благодаря святой воде, которую можно заказать. Я подумал, что можно попробовать. Позвонил им. Кажется, это было бесплатно, мне отправили какую-то форму, которую я должен был заполнить, и прислали небольшой пробник. Я помолился, обрызгал себя этой водой. Что плохого может случиться? И загадал стать игроком НБА и показать свой максимум.

Можно сказать, что это сработало», – посмеялся Джордж в своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Podcast P with Paul George в сети X
logoФиладельфия
logoНБА
logoПол Джордж
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