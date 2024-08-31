Патрик Беверли о популярности Кейтлин Кларк: «У нее телосложение обычной женщины»
Патрик Беверли объяснил популярность новичка женской НБА Кейтлин Кларк
«Ее нельзя сравнить с Кэндис Паркер, нельзя сравнить с Майей Мур, нельзя сравнить с Эйжей Уилсон. Ее нельзя сравнивать с этими женщинами. У Кейтлин телосложение обычной женщины. Среднестатистическая женщина, не выделяющаяся ростом.
То же самое со Стефом Карри. Неудивительно, что он был для всех таким понятным, почему люди полюбили его», – считает экс-игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Pat Bev Pod
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