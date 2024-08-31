Патрик Беверли о популярности Кейтлин Кларк: «У нее телосложение обычной женщины»

Патрик Беверли объяснил популярность новичка женской НБА Кейтлин Кларк

«Ее нельзя сравнить с Кэндис Паркер, нельзя сравнить с Майей Мур, нельзя сравнить с Эйжей Уилсон. Ее нельзя сравнивать с этими женщинами. У Кейтлин телосложение обычной женщины. Среднестатистическая женщина, не выделяющаяся ростом.

То же самое со Стефом Карри . Неудивительно, что он был для всех таким понятным, почему люди полюбили его», – считает экс-игрок НБА .