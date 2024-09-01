Актер Роб Шнайдер о неспортивном фоле 1-й степени на Кейтлин Кларк: «Судью должны уволить»
Даймонд Дешилдс дважды сфолила на защитнике «Индианы» за 40 секунд в 4-й четверти проигранного матча, получив неспортивный фол 1-й степени за второе нарушение. Кларк получила право на 2 штрафных броска.
Дешилдс влетела в Кларк сзади из слепой зоны, заставив новичка «Индианы» прокатиться по паркету с переворотом.
Нарушение вызвало бурную реакцию болельщиков, в том числе в соцсетях.
«То, что это нападение не вызвало моментальное удаление, означает, что женской НБА необходимо уволить судью, изменить правила и оштрафовать игрока за неспортивное поведение», – написал актер Роб Шнайдер.
Дешилдс пожаловалась на нападки в соцсетях, в том числе с сожалениями по поводу успешно проведенной ранее операции по удалению доброкачественной опухоли из района позвоночника.
«Спасибо богу за то, что он защищает меня. Пусть защитит и тех, кто желает мне вреда», – написала Дешилдс.
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