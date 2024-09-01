Женская НБА. «Миннесота» примет «Чикаго», «Даллас» встретится с «Индианой» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА
«Миннесота», обеспечившая себе место в плей-офф, примет «Чикаго» Энджел Риз. «Даллас» встретится с «Индианой» Кейтлин Кларк.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Сиэтл
1 сентября. 20:00
1 сентября. 22:00
Даллас – Индиана
1 сентября. 23:00
Финикс – Лас-Вегас
1 сентября. 23:00
Лос-Анджелес – Атланта
2 сентября. 2:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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