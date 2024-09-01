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Женская НБА. «Миннесота» примет «Чикаго», «Даллас» встретится с «Индианой» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской НБА

«Миннесота», обеспечившая себе место в плей-офф, примет «Чикаго» Энджел Риз. «Даллас» встретится с «Индианой» Кейтлин Кларк.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Сиэтл

1 сентября. 20:00

МиннесотаЧикаго

1 сентября. 22:00

Даллас – Индиана

1 сентября. 23:00

Финикс – Лас-Вегас

1 сентября. 23:00

Лос-Анджелес – Атланта

2 сентября. 2:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Финикс жен
Чикаго жен
logoКоннектикут жен
Индиана жен
logoЛос-Анджелес жен
Миннесота жен
logoСиэтл жен
logoАтланта жен
Даллас жен
Лас-Вегас жен
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