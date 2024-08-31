Энджел Риз: «Нас с Кейтлин Кларк не волнует борьба за приз новичку сезона»
Энджел Риз и Кейтлин Кларк сошлись во мнениях по поводу приза «Новичок года»
«Полагаю, мы с Энджел дали бы вам одинаковые ответы. Мы не просыпаемся с мыслями об индивидуальных наградах. Я знаю, что вы все думаете иначе. Но также я знаю, что это все же не так. Просто всем хочется это пообсуждать. Обе наши команды борются за места в плей-офф. Вот где наша главная цель», – сказала представляющая «Индиану» Кларк.
Перед матчем между «Скай» и «Фивер» в Чикаго Риз выразила схожее мнение.
«Нас с Кейтлин Кларк не волнует борьба за приз новичку сезона. Вы, ребята, сделали из этого большое событие, но для нас это не так», – утверждает баскетболистка «Чикаго».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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