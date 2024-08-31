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Трэйс Джексон-Дэвис: «Дрэймонд не имеет себе равных по уровню баскетбольного IQ»

Трэйс Джексон-Дэвис верит в шансы «Голден Стэйт» перед новым сезоном

24-летний форвард вспомнил концовку прошлого чемпионата, когда «Уорриорз» финишировали в регулярке с результатом 27-12.

«Нам просто нужно продолжать делать то, что мы делали под занавес прошлого сезона», – сказал Джексон-Дэвис.

Трэйс также считает преимуществом «воинов» наличие в составе Дрэймонда Грина.

«За нас по-прежнему выступает один из лучших оборонительных игроков всех времен. Дрэймонд не имеет себе равных по уровню баскетбольного IQ», – заявил Джексон-Дэвис.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Daily Journal
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДрэймонд Грин
logoТрэйс Джексон-Дэвис
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