Трэйс Джексон-Дэвис: «Дрэймонд не имеет себе равных по уровню баскетбольного IQ»

Трэйс Джексон-Дэвис верит в шансы «Голден Стэйт» перед новым сезоном

24-летний форвард вспомнил концовку прошлого чемпионата, когда «Уорриорз» финишировали в регулярке с результатом 27-12.

«Нам просто нужно продолжать делать то, что мы делали под занавес прошлого сезона», – сказал Джексон-Дэвис .

Трэйс также считает преимуществом «воинов» наличие в составе Дрэймонда Грина .

«За нас по-прежнему выступает один из лучших оборонительных игроков всех времен. Дрэймонд не имеет себе равных по уровню баскетбольного IQ», – заявил Джексон-Дэвис.