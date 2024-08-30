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  • Репортер Крис Хэйнс вспомнил, как Дрэймонд Грин называл его «шпионом Леброна» и гнал из раздевалки «Уорриорз»
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Репортер Крис Хэйнс вспомнил, как Дрэймонд Грин называл его «шпионом Леброна» и гнал из раздевалки «Уорриорз»

Крис Хэйнс вспомнил, как Дрэймонд Грин гнал его из раздевалки «Уорриорз».

«Я впервые оказался в раздевалке «Уорриорз». Дрэймонд такой: «Я тебе не доверяю, братан». Сперва подумал, что он разыгрывает меня. Но он сказал: «Я тебе не доверяю, братан». Я спросил: «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не доверяешь мне?» Он ответил: «Ты шпион «Кавальерс». Леброн заслал тебя сюда, чтобы шпионить за нами. Мы не будем общаться с тобой, я прослежу, чтобы никто с тобой не разговаривал». Он был абсолютно серьезен, братан.

Я такой: «Я просто репортер, братан. Ничего более», – рассказал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoДрэймонд Грин
Крис Хэйнс
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