«Он наберет 30 очков через тебя. Проси у тренера замену». Факундо Кампаццо рассказал о давлении со стороны Дрэймонда Грина в НБА

Теги Атланта Денвер Голден Стэйт НБА Стефен Карри Факундо Кампаццо Дрэймонд Грин Трэй Янг Баскетбол

Факундо Кампаццо рассказал об опыте игры в НБА.

«Мне приходилось опекать Стефа Карри и Трэя Янга. Рэперы, сидящие на первых рядах, кричали: «Атакуй через него! Он не умеет защищаться!». И я про себя умолял их не атаковать или мечтал хотя бы не упасть, чтобы не оказаться в роликах Топ-10.

Когда я играл против Карри, Дрэймонд подходил и говорил: «Неважно, что ты будешь делать, он наберет 30 очков через тебя, проси у тренера замену», – рассказал Кампаццо.

Аргентинский защитник провел 2 полных сезона в НБА в «Денвере».

 

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8 комментариев
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В случае таких атакующих джаггернаутов как Карри, Дед, КД, Дончич и прочие, имхо, на тебя морально не должен давить тот факт, что они наберут через тебя 30, потому что в лиге бегает пара десятков игроков, через которых они набирали и 40, и 50.
+18
0
+18
Ответ Геннадий Хиккарян
В случае таких атакующих джаггернаутов как Карри, Дед, КД, Дончич и прочие, имхо, на тебя морально не должен давить тот факт, что они наберут через тебя 30, потому что в лиге бегает пара десятков игроков, через которых они набирали и 40, и 50.
Да ващепох должно быть, это титаны, которые через ЛЮБОГО могут набросать и 30 и 40 и 50.
+11
0
+11
Дрэй😅
+2
0
+2
Ответ Геннадий Хиккарян
В случае таких атакующих джаггернаутов как Карри, Дед, КД, Дончич и прочие, имхо, на тебя морально не должен давить тот факт, что они наберут через тебя 30, потому что в лиге бегает пара десятков игроков, через которых они набирали и 40, и 50.
Наверное, можно найти пару-шесть Мистеров Замков, через которых эти парни наливали 30-ку
+2
0
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