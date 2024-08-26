«Он наберет 30 очков через тебя. Проси у тренера замену». Факундо Кампаццо рассказал о давлении со стороны Дрэймонда Грина в НБА
Факундо Кампаццо рассказал об опыте игры в НБА.
«Мне приходилось опекать Стефа Карри и Трэя Янга. Рэперы, сидящие на первых рядах, кричали: «Атакуй через него! Он не умеет защищаться!». И я про себя умолял их не атаковать или мечтал хотя бы не упасть, чтобы не оказаться в роликах Топ-10.
Когда я играл против Карри, Дрэймонд подходил и говорил: «Неважно, что ты будешь делать, он наберет 30 очков через тебя, проси у тренера замену», – рассказал Кампаццо.
Аргентинский защитник провел 2 полных сезона в НБА в «Денвере».