Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин считают, что Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина

Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин высоко ценят талант Бонзи Уэллса

Экс-игроки НБА заявили, что 11-й номер драфта 1998 года превосходит 4-кратного чемпиона лиги в составе «Уорриорз» Дрэймонда Грина .

Они заявили об этом во время шоу Гилберта Аренаса .

«Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина», – сказал Дженнингс .

«Да их даже сравнивать нельзя.

По уровню таланта? Даже не сравнишь», – добавил Мартин .

«Габаритный защитник. Он был габаритным защитником. Бонзи был бы хорош в современной НБА», – считает Аренас.