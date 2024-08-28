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Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин считают, что Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина

Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин высоко ценят талант Бонзи Уэллса

Экс-игроки НБА заявили, что 11-й номер драфта 1998 года превосходит 4-кратного чемпиона лиги в составе «Уорриорз» Дрэймонда Грина.

Они заявили об этом во время шоу Гилберта Аренаса.

«Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина», – сказал Дженнингс.

«Да их даже сравнивать нельзя.

По уровню таланта? Даже не сравнишь», – добавил Мартин.

«Габаритный защитник. Он был габаритным защитником. Бонзи был бы хорош в современной НБА», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
logoКеньон Мартин
logoГолден Стэйт
Бонзи Уэллс
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoБрэндон Дженнингс
logoДрэймонд Грин
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