Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин считают, что Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина
Брэндон Дженнингс и Кеньон Мартин высоко ценят талант Бонзи Уэллса
Экс-игроки НБА заявили, что 11-й номер драфта 1998 года превосходит 4-кратного чемпиона лиги в составе «Уорриорз» Дрэймонда Грина.
Они заявили об этом во время шоу Гилберта Аренаса.
«Бонзи Уэллс лучше Дрэймонда Грина», – сказал Дженнингс.
«Да их даже сравнивать нельзя.
По уровню таланта? Даже не сравнишь», – добавил Мартин.
«Габаритный защитник. Он был габаритным защитником. Бонзи был бы хорош в современной НБА», – считает Аренас.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости