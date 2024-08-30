Метта Уолд Пис рассказал, как рождение его пятого ребенка связано с Кобе Брайантом

Метта Уолд Пис считает, что Кобе Брайант связан с рождением его ребенка.

Пятый ребенок чемпиона НБА в составе «Лейкерс », который получил имя Хиро, появился на свет 29 августа.

Уолд Пис провел этот день в майке бывшего одноклубника.

«Пять перстней (количество титулов чемпиона НБА в коллекции Брайанта – Sports.ru) после Дня Кобе 24.08, и родился Хиро! Мистер седьмой матч был в майке под восьмым номером», – написал экс-форвард «озерников».

Соцсети Метты Уолд Писа