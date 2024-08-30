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  • Патрик Беверли: «Суперзвезды вроде Стефа, Леброна, Кобе и Майкла появляются постоянно. Но есть только один Пэт Бев»
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Патрик Беверли: «Суперзвезды вроде Стефа, Леброна, Кобе и Майкла появляются постоянно. Но есть только один Пэт Бев»

Патрик Беверли считает себя особенным игроком.

«Мы с хорошим другом тут говорили о звездах и суперзвездах. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Майкл Джордан. Эти ребята появляются постоянно. Мы можем этого не понимать, но таких ребят просто пруд пруди.

Но есть только один Дрэймонд Грин, только один Пэт Бев, один Деннис Родман. Я бы поставил Маркуса Смарта в этом ряд, Дрю Холидэя, Деррика Уайта», – считает Беверли.

В межсезонье-2024 защитник перешел из «Милуоки» в тель-авивский «Хапоэль».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoЕврокубок
logoНБА
logoчемпионат Израиля
logoДеннис Родман
logoСтефен Карри
logoДрю Холидэй
logoПатрик Беверли
logoДрэймонд Грин
logoХапоэль Тель-Авив
logoДеррик Уайт
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