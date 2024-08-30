Патрик Беверли: «Суперзвезды вроде Стефа, Леброна, Кобе и Майкла появляются постоянно. Но есть только один Пэт Бев»

Патрик Беверли считает себя особенным игроком.

«Мы с хорошим другом тут говорили о звездах и суперзвездах. Стеф Карри , Леброн Джеймс , Кобе Брайант , Майкл Джордан . Эти ребята появляются постоянно. Мы можем этого не понимать, но таких ребят просто пруд пруди.

Но есть только один Дрэймонд Грин , только один Пэт Бев, один Деннис Родман. Я бы поставил Маркуса Смарта в этом ряд, Дрю Холидэя, Деррика Уайта», – считает Беверли.

В межсезонье-2024 защитник перешел из «Милуоки» в тель-авивский «Хапоэль».