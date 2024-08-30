Патрик Беверли: «Суперзвезды вроде Стефа, Леброна, Кобе и Майкла появляются постоянно. Но есть только один Пэт Бев»
Патрик Беверли считает себя особенным игроком.
«Мы с хорошим другом тут говорили о звездах и суперзвездах. Стеф Карри, Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Майкл Джордан. Эти ребята появляются постоянно. Мы можем этого не понимать, но таких ребят просто пруд пруди.
Но есть только один Дрэймонд Грин, только один Пэт Бев, один Деннис Родман. Я бы поставил Маркуса Смарта в этом ряд, Дрю Холидэя, Деррика Уайта», – считает Беверли.
В межсезонье-2024 защитник перешел из «Милуоки» в тель-авивский «Хапоэль».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости