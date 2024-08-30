Кириленко об эффекте от Евробаскета-2007: «Поколение перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3 в мире, наверное»

Андрей Кириленко рассказал о топовом поколении сборной России.

В 2007 году россияне выиграли Евробаскет , победив испанцев в финальном матче в Мадриде (60:59).

«Мы были в призах, но никогда не были первыми. 2007 год – это первый раз в истории, когда сборная России стала первой на вот таком крупном турнире.

2007 год положил начало удачному поколению национальной команды. В 2008 году была пекинская Олимпиада, в 2011-м – бронзовые медали чемпионата Европы, в 2012-м – бронзовые медали на Олимпиаде в Лондоне.

Это поколение как-то перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3, наверное, в мире», – поделился мыслями Кириленко , занимающий сейчас пост президента РФБ , в сериале «Главные победы».

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