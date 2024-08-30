Кириленко об эффекте от Евробаскета-2007: «Поколение перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3 в мире, наверное»
Андрей Кириленко рассказал о топовом поколении сборной России.
В 2007 году россияне выиграли Евробаскет, победив испанцев в финальном матче в Мадриде (60:59).
«Мы были в призах, но никогда не были первыми. 2007 год – это первый раз в истории, когда сборная России стала первой на вот таком крупном турнире.
2007 год положил начало удачному поколению национальной команды. В 2008 году была пекинская Олимпиада, в 2011-м – бронзовые медали чемпионата Европы, в 2012-м – бронзовые медали на Олимпиаде в Лондоне.
Это поколение как-то перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3, наверное, в мире», – поделился мыслями Кириленко, занимающий сейчас пост президента РФБ, в сериале «Главные победы».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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