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  • Кириленко об эффекте от Евробаскета-2007: «Поколение перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3 в мире, наверное»
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Кириленко об эффекте от Евробаскета-2007: «Поколение перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3 в мире, наверное»

Андрей Кириленко рассказал о топовом поколении сборной России.

В 2007 году россияне выиграли Евробаскет, победив испанцев в финальном матче в Мадриде (60:59).

«Мы были в призах, но никогда не были первыми. 2007 год – это первый раз в истории, когда сборная России стала первой на вот таком крупном турнире.

2007 год положил начало удачному поколению национальной команды. В 2008 году была пекинская Олимпиада, в 2011-м – бронзовые медали чемпионата Европы, в 2012-м – бронзовые медали на Олимпиаде в Лондоне.

Это поколение как-то перестроилось и в течение 5-6 лет было в топ-3, наверное, в мире», – поделился мыслями Кириленко, занимающий сейчас пост президента РФБ, в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
Евробаскет-2007
logoЕвробаскет
logoЕдиная лига ВТБ
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