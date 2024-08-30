Холден о финале Евробаскета-2007: «Блатт показал нам флаеры с информацией о вечеринке в честь победы испанцев. Они думали, что уже выиграли»

Джей Ар Холден рассказал, что испанцы не ждали поражения от россиян в 2007-м.

Сборная России выиграла Евробаскет-2007 , в финале взяв верх над командой Испании в Мадриде (60:59).

Джей Ар Холден и Андрей Кириленко поделились воспоминаниями в сериале «Главные победы».

«Перед игрой тренер Блатт показал нам испанские флаеры. На них была информация о вечеринке в честь победы на турнире. Да, они даже флаеры подготовили. Блатт сказал: «Они думают, что уже победили», – описал ситуацию Холден, выступавший за сборную России в роли разыгрывающего защитника.

«Все ждали этого триумфа. Естественно, все было подстроено под то, чтобы испанская сборная увезла… или оставила все-таки этот трофей дома. Король Испании, игроки «Реала» футбольного, Рафаэль Надаль на матче… То есть это такое давление с первых рядов, когда у тебя такие суперзвезды сидят и болеют за команду», – поделился воспоминаниями Андрей Кириленко, игравший на позиции форварда.

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