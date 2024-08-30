Кириленко о Евробаскете-2007: «Мы играли в антибаскетбол. По антибразильской футбольной системе. Мы забьем сколько сможем, а вы нам ничего не забьете»

Андрей Кириленко рассказал о системе, приведшей сборную России к титулу чемпионов Европы.

Россияне выиграли Евробаскет-2007 , взяв верх над командой Испании в финальном матче в Мадриде (60:59).

«Я всегда говорю: мы играли по антибразильской футбольной системе. В Бразилии говорят: «Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Мы играли в антибаскетбол. Мы забьем сколько сможем, а вы нам вообще ничего не забьете», – сказал Кириленко , занимающий сейчас пост президента РФБ , в сериале «Главные победы».

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