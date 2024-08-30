  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кириленко о Евробаскете-2007: «Мы играли в антибаскетбол. По антибразильской футбольной системе. Мы забьем сколько сможем, а вы нам ничего не забьете»
5

Кириленко о Евробаскете-2007: «Мы играли в антибаскетбол. По антибразильской футбольной системе. Мы забьем сколько сможем, а вы нам ничего не забьете»

Андрей Кириленко рассказал о системе, приведшей сборную России к титулу чемпионов Европы.

Россияне выиграли Евробаскет-2007, взяв верх над командой Испании в финальном матче в Мадриде (60:59).

«Я всегда говорю: мы играли по антибразильской футбольной системе. В Бразилии говорят: «Вы нам забьете, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим».

Мы играли в антибаскетбол. Мы забьем сколько сможем, а вы нам вообще ничего не забьете», – сказал Кириленко, занимающий сейчас пост президента РФБ, в сериале «Главные победы».

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
Евробаскет-2007
logoЕвробаскет
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефен Карри согласился продлить контракт с «Голден Стэйт» на 62,6 миллиона долларов на сезон-2026/27
45сегодня, 16:30
Джей Ар Холден: «4-я часть «Рокки» – все, что я знал о России до приезда сюда. Единственный источник знаний о стране. Рокки и Иван Драго»
39сегодня, 14:53
США, Австралия и Франция возглавляют мировой рейтинг женских баскетбольных сборных по версии ФИБА
сегодня, 13:30Фото
Брэндин Подземски: «Руководство хочет, чтобы я бросал 8-10 трехочковых за игру. Так мне сказали»
15сегодня, 11:15
«Реал» официально сообщил о расставании с Гершоном Ябуселе
6сегодня, 10:49
Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов
1сегодня, 09:28Фото
Майкл Портер: «Деньги мешают получать удовольствие от игры»
11сегодня, 08:54
Кевин Гарнетт: «Финикс» выиграет больше 47 матчей. Букер и Бил могут быть MVP»
11сегодня, 07:46
Дрю Холидэй выделил Девина Букера и Стефа Карри среди тех, с кем ему понравилось играть в сборной США
сегодня, 06:55
Кейтлин Кларк вышла на первое место в истории женской НБА по количеству точных трехочковых среди новичков
1сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Монако» будет наказан за сокрытие информации о вознаграждении Майка Джеймса и начнет сезон французского чемпионата с одним поражением
сегодня, 18:30
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм»
сегодня, 17:59
Мэверик Картер: «Леброн Джеймс твердо настроен стать владельцем команды НБА, но он все еще играет»
3сегодня, 17:30
Стефен Карри является лидером НБА последних лет по эффективности «джампшотов»
5сегодня, 17:04Фото
Джейсон Тейтум о пропуске матчей в сборной США: «Не хандрил и не скандалил. Оставался готовым и делал, что просили»
3сегодня, 15:49
Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем
сегодня, 15:31
Ян Веселы не сможет принять участие в товарищеских матчах «Барселоны» в Китае после операции в связи с аппендицитом
сегодня, 15:13Фото
Омер Юртсевен присоединится к «Панатинаикосу»
сегодня, 14:39
Александр Щербенев: «Зенит» ассоциируется с Сергеем Карасевым. А Санкт-Петербург – с дождливой погодой»
сегодня, 14:16
«Хапоэль Тель-Авив» согласовал контракт с Бруно Кабокло (Томер Гивати)
сегодня, 13:56