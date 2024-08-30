Скворцов о Евробаскете-2007: «Блатт говорил, что подарит «Феррари» тому, кто верил в нашу победу. Дэвид, пришлите мне мои пол-«Феррари»

Роман Скворцов попросил у Дэвида Блатта половину «Феррари».

Телекомментатор в сериале «Главные победы» вспомнил о триумфе сборной России на Евробаскете-2007.

«Дэвид Блатт уже после турнира говорил в интервью, что, вот, найдите мне человека, который верил в нашу победу, я ему подарю «Феррари».

Я так вспоминаю… Кажется, мы играли с Португалией на втором групповом этапе, и на эмоциях я выпалил в эфире: «Витя [Хряпа ], отойди от арбитра, он деревянный, нам еще в финале играть». Ну, сказал и сказал. Если это считается, Дэвид, пришлите мне мои пол-«Феррари».

Все то время, что Дэвид Блатт рулил сборной России, для меня это была самая любимая, самая главная команда страны», – сказал Скворцов .

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