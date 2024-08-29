Джей Ар Холден: «4-я часть «Рокки» – все, что я знал о России до приезда сюда. Единственный источник знаний о стране. Рокки и Иван Драго»

Джей Ар Холден признался, что черпал знания о России из фильма о Рокки.

Разыгрывающий защитник, родившийся в США, стал чемпионом Европы по баскетболу в 2007 году в составе сборной России. В сериале «Главные победы» Холден вспомнил, как он получил гражданство.

«Все, что я знал о России до приезда сюда, – это фильм «Рокки». Сам Рокки и Иван Драго. Точно не помню, кажется, это была 4-я часть, в общем, мой единственный источник знаний о стране.

Еще мне все говорили, что Москва – это европейская версия Нью-Йорка. Если хотелось потусоваться во вторник, можно было потусоваться во вторник. Делать можно было все, что угодно.

Как-то в ноябре сборная России играла дома. Я был на трибунах со своим агентом Александром Расковичем. Вдруг ко мне подошел гендиректор ЦСКА Сергей Кущенко: «Слушай, а ты никогда не думал о том, чтобы сыграть за сборную России?»

Я решил, что это шутка. «Да, конечно, я бы сыграл за сборную России». Он ответил: «Окей, запомни, это ты сказал».

В середине следующего сезона Кущенко позвонил мне: «Привет. Скоро придет машина, она отвезет тебя в посольство». Про паспорт он ничего не сказал. Я реально не понимал, что происходит, но поехал, получил паспорт и был шокирован», – сказал Джей Ар.

Сериал «Главные победы» можно посмотреть бесплатно на Wink