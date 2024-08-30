Дрю Холидэй о титуле с «Селтикс» и золоте ОИ-2024: «Вряд ли что-то может превзойти бостонское чемпионство»

Дрю Холидэй сравнил титул с «Селтикс» и золото ОИ-2024 с командой США.

«Парижская медаль – это было круто. Мы победили Францию в финале. Получилось так, что это было в прямом смысле противостояние нас и всего остального мира. Но победа с «Селтикс» была потрясающей. Сомневаюсь, что есть нечто такое, что может превзойти это.

Мы завершили все здесь, в Бостоне , в пятом матче. Зрители на арене, тот бросок Пэйтона Притчарда... Все это было незабываемо. Невероятный опыт. Потом еще и этот безумный парад. Не могу сравнивать. Мне кажется, я все еще не отошел от этой нашей победы», – заявил защитник «Бостона».