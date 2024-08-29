Дрю Холидэй выделил Девина Букера и Стефа Карри среди тех, с кем ему понравилось играть в сборной США

Дрю Холидэй рассказал о впечатлениях от сборной США-2024.

Защитник «Бостона », двукратный чемпион НБА , ответил на вопрос о партнерах по национальной команде, с которыми было приятнее всего взаимодействовать на площадке

«Их много, все они среди лучших баскетболистов в мире. Думаю, Девин Букер , его игра, взаимодействие с ним, было очень легко.

Было очень здорово в первый раз выйти на площадку со Стефом Карри , потрясающий опыт.

В целом великолепный опыт игры с легендами, против легенд, выполненные задачи и цели», – заключил Холидэй .