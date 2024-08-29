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  • Дрю Холидэй выделил Девина Букера и Стефа Карри среди тех, с кем ему понравилось играть в сборной США
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Дрю Холидэй выделил Девина Букера и Стефа Карри среди тех, с кем ему понравилось играть в сборной США

Дрю Холидэй рассказал о впечатлениях от сборной США-2024.

Защитник «Бостона», двукратный чемпион НБА, ответил на вопрос о партнерах по национальной команде, с которыми было приятнее всего взаимодействовать на площадке

«Их много, все они среди лучших баскетболистов в мире. Думаю, Девин Букер, его игра, взаимодействие с ним, было очень легко.

Было очень здорово в первый раз выйти на площадку со Стефом Карри, потрясающий опыт.

В целом великолепный опыт игры с легендами, против легенд, выполненные задачи и цели», – заключил Холидэй.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джека Симоне
logoБостон
logoГолден Стэйт
logoФиникс
logoсборная США
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДрю Холидэй
logoДевин Букер
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