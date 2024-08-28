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Дрю Холидэй о главном трештокере сборной США в Париже: «Энтони Эдвардс»

Дрю Холидэй назвал самого разговорчивого игрока сборной США в Париже.

По словам защитника «Бостона», выводить оппонентов из равновесия чаще других старался лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

«Энтони Эдвардс – главный трештокер в сборной. Сто процентов. Сто процентов.

Он отличный игрок и уже очень давно использует трешток», – сказал Холидэй.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoБостон
logoМиннесота
logoсборная США
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoолимпийский баскетбольный турнир
logoЭнтони Эдвардс
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