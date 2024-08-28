Дрю Холидэй о главном трештокере сборной США в Париже: «Энтони Эдвардс»

Дрю Холидэй назвал самого разговорчивого игрока сборной США в Париже.

По словам защитника «Бостона », выводить оппонентов из равновесия чаще других старался лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс.

«Энтони Эдвардс – главный трештокер в сборной. Сто процентов. Сто процентов.

Он отличный игрок и уже очень давно использует трешток», – сказал Холидэй .