Дрю Холидэй о главном трештокере сборной США в Париже: «Энтони Эдвардс»
Дрю Холидэй назвал самого разговорчивого игрока сборной США в Париже.
По словам защитника «Бостона», выводить оппонентов из равновесия чаще других старался лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс.
«Энтони Эдвардс – главный трештокер в сборной. Сто процентов. Сто процентов.
Он отличный игрок и уже очень давно использует трешток», – сказал Холидэй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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