Джейсон Тейтум о роли запасного в сборной США: «Непривычный опыт. Это было непросто для меня»
«Был период, когда люди задавались вопросом «Является ли он суперзвездой или нет?» Затем были большие споры на тему «Готов ли он привести свою команду к победе в чемпионате?» Затем было: «Как он может не поехать на Олимпийские игры?» Я только что выиграл чемпионат, наступило лето, было бы неплохо сделать небольшой перерыв, когда нет такого, что ты включаешь ESPN, а они говорят о тебе. Но это часть процесса и это, возможно, тот уровень, которого я достиг на данном этапе в своей карьере.
У меня не было стабильного места в составе. Такое не проходит просто так. В эпоху социальных сетей вы видите все. Вы видите все твиты, людей в подкастах и по телевизору, высказывающих свое мнение о том, считают ли они это хорошим или возмутительным решением, что-то в этом роде. Очевидно, я хотел вносить больший вклад, и я еще никогда не оказывался в подобной ситуации. Я начал играть в баскетбол в 3 года и никогда не было такого, чтобы меня не выпускали, так что это был непривычный опыт, и это было непросто для меня.
Я всегда среди тех парней, у которых стакан наполовину полон. Верю, что все происходит по какой-то причине, не просто так, и какой бы она ни была, я не знаю об этом только пока. Но я уверен, что узнаю», – заявил форвард «Селтикс».
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