Джейсон Тейтум о роли запасного в сборной США: «Непривычный опыт. Это было непросто для меня»

Джейсон Тейтум рассказал, как воспринял роль запасного в сборной США на ОИ-2024.

«Был период, когда люди задавались вопросом «Является ли он суперзвездой или нет?» Затем были большие споры на тему «Готов ли он привести свою команду к победе в чемпионате?» Затем было: «Как он может не поехать на Олимпийские игры?» Я только что выиграл чемпионат, наступило лето, было бы неплохо сделать небольшой перерыв, когда нет такого, что ты включаешь ESPN, а они говорят о тебе. Но это часть процесса и это, возможно, тот уровень, которого я достиг на данном этапе в своей карьере.

У меня не было стабильного места в составе. Такое не проходит просто так. В эпоху социальных сетей вы видите все. Вы видите все твиты, людей в подкастах и по телевизору, высказывающих свое мнение о том, считают ли они это хорошим или возмутительным решением, что-то в этом роде. Очевидно, я хотел вносить больший вклад, и я еще никогда не оказывался в подобной ситуации. Я начал играть в баскетбол в 3 года и никогда не было такого, чтобы меня не выпускали, так что это был непривычный опыт, и это было непросто для меня.

Я всегда среди тех парней, у которых стакан наполовину полон. Верю, что все происходит по какой-то причине, не просто так, и какой бы она ни была, я не знаю об этом только пока. Но я уверен, что узнаю», – заявил форвард «Селтикс».