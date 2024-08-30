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Андрей Кириленко выдвинут на пост президента РФБ

Андрей Кириленко выдвинут на пост главы РФБ.

Выборы руководителя организации состоятся в рамках очередной Выборной конференции РФБ.

Кандидатуру Кириленко на пост президента РФБ выдвинули Федерация баскетбола Москвы и Федерация баскетбола «Удмуртия».

Очередная Выборная конференция РФБ пройдет 20 сентября в Олимпийском комитете России.

Президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов прокомментировал решение о выдвижении действующего президента РФБ на новый срок.

«Федерация баскетбола города Москвы уже в третий раз выдвигает кандидатуру Андрея Геннадьевича Кириленко на пост президента Российской Федерации Баскетбола. Созданная Андреем Геннадьевичем команда отлично решает задачи, которые стоят перед детско-юношеским, профессиональным и любительским баскетболом в России. В целом, за эти годы в баскетболе было достигнуто очень многое. Мы считаем, что Андрей Геннадьевич и его команда наиболее эффективны в вопросах развития нашего вида спорта. Впервые за всю историю российского баскетбола создается материально-техническая база РФБ – Центры сборных команд, которые станут настоящими центрами развития баскетбола в России», – сказал Новожилов.

Председатель Федерации баскетбола «Удмуртия» Марат Зиятдинов также заявил, что доволен работой Кириленко и его команды.

«Федерация баскетбола «Удмуртия» поддерживает выбранный курс и основные направления работы Российской Федерации Баскетбола во главе с Андреем Кириленко. Мы видим, как Удмуртская республика преобразилась за последние 4 года. В городе Ижевске при поддержке РФБ реализованы инфраструктурные проекты. В 2021 году благодаря участию в федеральной программе «Спорт – норма жизни» введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Баскетдом». Также при поддержке РФБ и Промсвязьбанка в Ижевске в 2022 году был открыт Центр уличного баскетбола в рамках первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ-Детям». В этом году силами проектной группы благотворительного фонда «Кириленко-детям!» разработана документация на реконструкцию спортивной площадки в городе Сарапул. Мы ищем меценатов для реализации этого проекта. Рассчитываем, что нам удастся начать строительство весной 2025 года. На сегодняшний день важной работой является реализация соглашения о строительстве регионального Центра развития баскетбола. Мы находимся на стадии архитектурной концепции и планируем, что такой спортивный объект может появиться уже в 2027 году», – отметил Зиятдинов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт РФБ
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