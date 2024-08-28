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Андрей Кириленко: «Надеюсь, следующую пятилетку удастся качественно поработать над условиями для резерва»

Андрей Кириленко оценил работу РФБ и рассказал о планах на будущее

«Оценивать должен не я, но могу сказать, какими для меня были два срока. Они получились очень разными. Сначала мы сделали фундаментальную работу – со структурой федерации, поиском спонсоров и кадров. Последнее для меня особенно ценно: мы собрали свою «сборную» – команду преданных своему делу людей, нацеленных на классные результаты.

Следующий срок был посвящен налаживанию инфраструктуры. За четыре года мы запустили огромное количество проектов, начиная от строительства баскетбольных центров по всей стране и заканчивая образованием, инклюзивной работой, проведением самых разных мероприятий.

Теперь, когда базовые процессы налажены, пришло время работы с самым ценным, что у нас есть – подрастающим поколением и тренерами. Надеюсь, следующую пятилетку удастся качественно поработать с тем, чтобы улучшить условия для занятий спортом для нашего резерва по всей стране, а талантов у нас великое множество. В планах – много организационной работы, связанной с детскими соревнованиями и подготовкой детских тренеров. На это есть и энергия, и силы, и желание, и большая доля оптимизма.

Нам не привыкать справляться с кризисами, будь то коронавирус или политическое давление. Главное – не останавливаться и делать выводы из своих же ошибок, а они бывают, ведь мы работаем и не стоим на месте», – сказал президент РФБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
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