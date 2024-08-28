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Андрей Кириленко: «Сейчас Россия вне Топ-20 среди сборных»

Андрей Кириленко оценил уровень сборной России на данный момент

По словам президента РФБ, отсутствие соревновательной практики на высоком уровне негативно сказывается на национальной команде. 

– Сейчас мы вне топ-20 среди сборных. Для того, чтобы там находиться, нужно играть с иностранными соперниками на постоянной основе. Если попробовать предположить и действительно представить, то наш потолок в данный момент, я думаю, – это плей-офф чемпионата мира, где играют 32 команды.

– Как считаете, если бы мы сейчас выступали на международной арене, то пробились бы на Олимпиаду? И как выступили бы в Париже?

– Я считаю, что на таком турнире, как Олимпиада, должны играть лучшие, иначе Игры не будут полноценными. И наши спортсмены должны были выступать на лучших соревнованиях точно так же, как и спортсмены любой страны. Только в таком случае можно считаться олимпийским чемпионом или чемпионом мира – когда ты обыграл лучших.

Сложно говорить в сослагательном наклонении, но для начала мы должны были пройти отбор чемпионата мира, и я не сомневаюсь, что мы бы достойно там сыграли. Я не мог бы гарантированно предположить, что мы были бы на Олимпиаде, так как конкуренция в Европе очень высока. И у мужчин, и у женщин есть действительно сильные команды, которые представляют для нас серьезное препятствие, но с остальными мы в одной весовой категории.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
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