Объяснения Андрея Кириленко рассчитаны на идиотов. Но больше всего удручает не это

«Форс-мажор».

Самое прекрасное – что Андрей Кириленко еще и обиделся.

«Что касается Колумбии, – сказал он «Спорт-Экспрессу» , – прежде всего, спасибо прессе за внимание, потому что за последние два дня о баскетболе написали столько, сколько не писали за несколько лет. Хотя за время моей работы в федерации мы построили кучу площадок, запускали разные социальные проекты и так далее »…

Тут можно рассказать о разнице между пиаром и журналистикой или вспомнить анекдот про овцу…

Впрочем, ладно.

К Андрею Кириленко все относятся благожелательно (по крайней мере, сильно стараются относиться благожелательно): на фоне гангстера Чернова, неудобного Красненкова, вороватой Аникеевой он все еще лучший президент в истории РФБ. И очевидно, что непосредственно приездом колумбийцев, собранных на улице, занимался не он. Более того, он, в принципе, не обязан ничего подробно объяснять широкой аудитории или извиняться (в конце концов, он российский чиновник). Если бы он сказал, что прокол произошел по такой-то причине, соответствующие меры будут приняты, а виновные наказаны, это вряд ли кого-то удовлетворило, но хотя бы было понятно. И вообще на фоне абсурдных Игр БРИКС, многое и не нужно проговаривать: есть запрос сверху на спортивное взаимодействие с иностранцами, любыми иностранцами, какие только попадутся…

Но нет.

Президент РФБ объясняет все так, что ничего толком не объясняет. И вот это очень отражается на искреннем желании относиться к нему благожелательно. Все баскетбольные паблики и журналисты примолкли на эту неделю и были готовы поверить чему угодно из уст самого уважаемого человека в российском баскетболе, но вместо простых, однозначных слов у него получилось что-то очень запутанное.

Разберем всего четыре пункта.

1. Начнем с очевидного.

«Я не вижу, как мы могли это проконтролировать, как состав проверить? В команде ребята, у которых есть опыт в баскетболе, а не пойми кто» , – говорит Кириленко в интервью «ТАСС».

Звучит дико.

Билетами и размещением в гостиницу колумбийцев занималась сама РФБ. А значит, у Федерации были на руках состав команды и фамилии тренерского штаба. И если у менеджера команды Валерия Тихоненко или каких других менеджеров/тренеров остался минимальный интерес к баскетболу, то – да, при помощи такой гениальной штуки, как интернет – за 10 минут легко проверить, кто именно к вам едет, неужели хотя бы не любопытно, неужели вы выходите играть без какого-либо знания о соперниках? Эти технологии доступны самым маленьким детям и имеются в любом телефоне. В составе этой Колумбии ровно один персонаж был связан с профессиональным клубом, при этом его грандиозная карьера обрывается в 2022 году после того, как он за сезон отыграл 9 минут. Внимание, вопрос: может ли такой послужной список хотя бы теоретически соответствовать уровню национальной сборной?

Кажется, даже люди, которые совсем ничего не знают о баскетболе, не могли не слышать, что Колумбию тысячу лет возглавляет Гильермо Морено. Если главный тренер не летит с командой, это не вызывает недоумение?

Версия «Мы поверили Федерации баскетбола Колумбии на слово и не стали проверять» говорит о многом, но еще как-то допустима и принимается. Но версия «В 2024 году невозможно ничего узнать о происходящем на другом конце Земли» – это такое объяснение, после которого возникает миллион других вопросов…

2. Конкретизирующий.

«Существует стандартная процедура взаимодействия между федерациями, есть официальный сайт FIBA [Международной федерации баскетбола], где есть контактная информация. Неужели вы думаете, что мы будем идти какими-то кривыми путями? Сборную Венесуэлы же мы пригласили по такой же схеме, и приехало руководство Федерации баскетбола Венесуэлы» , – заявил Кириленко «ТАСС ».

В качестве доказательства приводится письмо от Федерации баскетбола Колумбии с подписью президента Хорхе Гарсии.

Версия президента РФБ вроде бы очевидна, но в том, как она декларируется, не чувствуется уверенности и четкости.

Можно подумать, что Андрей Кириленко хотел бы сказать так: мы договорились с колумбийцами, мать их за ногу, они нам обещали боеспособный состав, в последний момент нас кинули и прислали черт знает кого. Только почему-то не говорит…

И не проясняет моментов, которые бы закрыли лакуны.

Во-первых, почему Федерация баскетбола Колумбии сразу же написала, что никого не отправляла в Россию? Они вас уже обманули (по вашей версии), а вы не выставили всю эту братию на мороз и смирились с предложенным уровнем оппонента…

Что это за «официальный канал», по которому шло общение? Кого конкретно вы обвиняете? Зачем колумбийцам, отрекшимся от своей сборной, дополнительная шумиха, ведь это заявление срезонировало гораздо громче, чем поражение от «Пармы»? Как это объясняется в РФБ? А то логика не очень прослеживается.

Если Федерация баскетбола Колумбии поступила так, потому что испугалась санкций от ФИБА после того, как их команда влетела 100 очков и не смогла выступить под шумок на товарищеском турнире, то почему Андрей Кириленко не говорит об этом прямым текстом?

Во-вторых, чем объясняются такие очевидные расхождения между официальным бланком, на котором Федерация баскетбола Колумбии грозит всем юридическими санкциями, и бланком с письмом, предъявленным РФБ (сама форма бланка, ошибка в слове federacion, адрес: на бланке – Colombia, в пресс-релизе – Republica de Colombia)?

Это вы так подтверждаете свою правоту с помощью того, что выглядит как подделка?

В-третьих, почему почта таинственной мисс Софии Оробио из письма (которая не упоминается не только на сайте Федерации баскетбола Колумбии, но и в интернете) совпадает с почтой игрока фэйковой сборной Колумбии? Более того, в дополнение к расследованию нашего пользователя : легко находится некая Лаура София Оробио Торес, тоже из Казани – студентка Поволжского университета, которая выступала в турнире АСБ 3х3 в мае 2024 года. Это все не навевает какие-то мысли?

Логично же было привести более вразумительные доказательства: например, подтверждение денежных переводов на счет Федерации баскетбола Колумбии. Это мгновенно сняло бы все вопросы, а не преумножало их.

3. Юридический.

Если продолжить дальше, то становится совсем непонятно.

Федерация баскетбола Колумбии объявляет, что свою сборную никуда не посылала. РФБ зачем-то мгновенно выкладывает письмо, которое призвано доказать, что переговоры шли «по официальным каналам».

Причино-следственная связь между двумя событиями ускользает.

Что и кому пытается в данном случае доказать РФБ?

Если ваши деньги ушли на счета Федерации баскетбола Колумбии, то вас обманула Федерация баскетбола Колумбии. И вы можете, как минимум, разобрать этот казус с ФИБА, благо там заседает Наталья Галкина. У вас точно есть моральное право как-то крепко обозвать президента Гарсию, а не вот это все. «Мы сейчас оперируем в системе домыслов, слухов, рассказов», – говорит Андрей Кириленко...

Если ваши деньги ушли на счета Софии Оробио, то вас, с большой долей вероятности, облапошили студенты Казанского университета. Статья за мошенничество – это не китель, шьется на раз-два. Быстрее обращайтесь в правоохранительные органы.

РФБ же не делает ничего из вышеперечисленного, а вместо этого сливает странноватое письмо. Из чего складывается не очень благостное впечатление, что публикация этого письма адресована исключительно внутренней аудитории и призвана – крайне неудачно, естественно – закамуфлировать некие договоренности между студентами Казанского университета и РФБ.

Что говорит Андрей Кириленко?

«Но это хороший кейс на будущее, мы и подумать не могли, что такая ситуация может возникнуть».

Есть мнение, что люди, которых только что обокрали, несколько иначе себя ведут.

4. Стыдноватый.

«Это же не так, что мы захотели привезти команду, которую надо обыграть, обыграли ее +100 и сидим довольные. Нет, конечно. И когда мы увидели в первой игре, что разница в классе драматическая, то изменили расписание и дали колумбийцам соперников, которые им больше подходят» , – цитирует Кириленко «ТАСС».

Здесь Андрей Кириленко зачем-то начинает оправдываться. Уже выложено письмо от Федерации баскетбола Колумбии. Уже сказано, что уровень игроков проверить было невозможно и что они не абы кто…

Кто когда-либо говорил, что РФБ хоть как-то причастна? Российские баскетбольные власти выглядят не очень проницательными и ленивыми, но вроде бы в данном случае они просто пострадавшие? Ведь пострадавшие, да?

Однако сам Андрей Кириленко заводит разговор, где РФБ отчего-то выступает инициатором всей этой ситуации.

И тут опять же в воздухе виснут вопросы, которые им не затрагивались.

Как возникла идея пригласить именно Колумбию?

Кто конкретно это делал?

Как так могло получиться, что гений, который выдумал пригласить Колумбию, не знает о том, кто такой Гильермо Морено?

Возможно, все гораздо проще. Сборная Ирана отказалась, внезапно потребовалась еще одна национальная команда, но не Беларусь, и тут возникла идея с воссозданием Игр БРИКС на Кубке дружбы?

И все складывалось неплохо до того момента, как Спортс залез в гугл . Ведь отмена матчей Колумбии на «Матч ТВ» и перевод их в категорию соперников для молодежной «Пармы» случились вовсе не после матча, в котором они проиграли с разницей в «-102» (игра состоялась днем по Москве), а только на следующий день, после отречения Федерации баскетбола Колумбии…

Все дело в том, что злосчастная Колумбия привлекла чересчур много внимания к бессмысленному, но политически важному мероприятию. Примерно как отсутствие медалиста на Играх БРИКС.

Кажется, будто любых самозванцев должны были бы незамедлительно выгнать теми самыми тряпками. Но нет, вот эти конкретные самозванцы доиграли турнир до конца, им выдали более подходящую для них молодежку «Пармы» в качестве спарринг-партнеров, и отношение к ним очень снисходительное – главным образом сожаление, что парни не соответствовали уровню турнира и оттянули на себя все внимание…

Все это, впрочем, тоже до конца не проясняет ситуацию. Государственные интересы у нас на первом месте. Но зачем лично Андрею Кириленко в таком случае фигурировать, подставляться и что-то говорить? И как можно было не понимать, что «Парма» с их тренером, «играющим сердцем», закопает студентов живьем в товарняке? И да, что гугл все еще не заблокирован?

Эта прочтение тоже не безупречно.

***

Все очень благожелательно относятся к Андрею Кириленко и готовы принять любую интерпретацию событий, которую он предложит. Все понимают, что лично он не организовывал приезд сборных. Все ему сочувствуют, потому что ему приходится отдуваться за лентяев и #########. Только он объясняет все так неубедительно, с такими недоговоренностями и возмутительными ремарками, что поверить ему на слово не получается. У президента РФБ никто не просил кого-то публично наказывать, выдавать своих работников на растерзание, душить Кристиана Москеру... Все, чего требовала ситуация – это не замалчивать вопрос, не говорить «Как можно узнать что-то о Колумбии, будучи в России», а дать какое-то короткое внятное резюме того, как так вышло, что российский баскетбол стал северокорейским баскетболом.

Все. Что может быть проще?

Осталось и еще кое-что тревожное.

Андрей Кириленко въезжал в офис РФБ на белом жеребце. Он позиционировал да и до сих пор позиционирует себя как пламенный борец за правое дело, как безупречный рыцарь, единственный, кто может вытащить российский баскетбол из вечного зазеркалья аферистов и обманщиков.

Чуть ли не весь первый год его работа заключалась в том, чтобы готовиться к суду против предыдущего президента РФБ Юлии Аникеевой.

При этом Андрей Кириленко проявил себя настолько бескомпромиссным воином, душой болеющим за российский баскетбол, что не пожалел своего бывшего партнера по ЦСКА и сборной России. Дмитрий Домани получил реальный срок, хотя многим было понятно, что единственная вина того состояла в неумении/нежелании читать бумаги, которые приносили ему на подпись. В итоге Домани дали шесть лет колонии за то, что формально помогал Юлии Аникеевой украсть порядка 44 млн рублей (сама Аникеева, естественно, сидеть не собиралась и канула в неизвестном направлении).

И вот сейчас человек, который не пощадил бывших партнеров за ничтожные для спортсменов суммы, шутит о чрезмерном внимании к колумбийским баскетболистам и рассказывает всей стране, что скандал, затмивший позор Игр БРИКС, это некий «форс-мажор» и «РФБ учтет ошибки в будущем»?

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков