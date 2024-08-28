Кайл Хайнс случайно нашел постер из чемпионской раздевалки ЦСКА: «Отличная команда, отличные воспоминания»
Кайл Хайнс выложил в соцсетях постер из чемпионской раздевалки ЦСКА.
Экс-центровой армейцев поделился фотографией пластикового постера с собственным изображением из чемпионской раздевалки армейцев в «Финале четырех» Евролиги 2019 года в испанской Витории.
На постере автографы игроков, тренеров и представителей штаба красно-синих.
«Нашел это сегодня у себя в гараже! Отличная команда, отличные воспоминания», – написал американский баскетболист.
В финальной встрече ЦСКА справился с «Анадолу Эфесом» – 91:83.
Соцсети Кайла Хайнса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кайла Хайнса
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