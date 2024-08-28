Кайл Хайнс случайно нашел постер из чемпионской раздевалки ЦСКА: «Отличная команда, отличные воспоминания»

Кайл Хайнс выложил в соцсетях постер из чемпионской раздевалки ЦСКА.

Экс-центровой армейцев поделился фотографией пластикового постера с собственным изображением из чемпионской раздевалки армейцев в «Финале четырех» Евролиги 2019 года в испанской Витории.

На постере автографы игроков, тренеров и представителей штаба красно-синих.

«Нашел это сегодня у себя в гараже! Отличная команда, отличные воспоминания», – написал американский баскетболист.

В финальной встрече ЦСКА справился с «Анадолу Эфесом» – 91:83.

Соцсети Кайла Хайнса