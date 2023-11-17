Кайл Хайнс первым в истории Евролиги провел 400-й матч за карьеру

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Милан Паулюс Янкунас Кайл Хайнс Баскетбол

Центровой «Милана» Кайл Хайнс в четверг добрался до отметки в 400 проведенных матчей за карьеру.

37-летний Хайнс сделал это во встрече с «Анадолу Эфесом» (92:76). Он провел на площадке 4 минуты и набрал 2 очка.

На сегодняшний день Хайнс имеет на своем счету 400 матчей в самом престижном евротурнире, которые он отыграл за четыре клуба: американец выступал за «Бамберг» (2010-11), «Олимпиакос» (2011-13) и ЦСКА (2013-20), а затем перешел в «Милан» (2020-настоящее время). Он провел 10 матчей за «Бамберг», 53 за «Олимпиакос», 218 за ЦСКА и 119 за «Милан».

На 2-м месте завершивший карьеру Паулюс Янкунас (392 матча в Евролиге).

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