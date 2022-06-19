Кайл Хайнс продлил контракт с «Миланом»

Центровой Кайл Хайнс (35 лет, 198 см) подписал новый контракт с клубом.

В завершившемся сезоне Евролиги Хайнс был призван самым уважаемым игроком, а также в третий раз подряд стал лучшим защитником турнира.

Кайл провел 24 матча, набирая в среднем 7 очков, 4,8 подбора 2,5 передачи, 1,1 блок-шота и 0,9 перехвата.

35-летний Хайнс является четырехкратным победителем Евролиги (2012, 2013, 2016, 2019). Два из этих титулов он завоевал в составе ЦСКА, за который выступал с 2013 по 2020 год.

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