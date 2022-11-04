в четверг уступил на домашней арене «Партизану» (89:91), потерпев пятое поражение в шести матчах на старте нового сезона .

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос после игры раскритиковал Евролигу и судей матча в социальных сетях.

Яннакопулос выложил эпизоды, в которых, по его мнению, игроки нарушали правила или допускали пробежки, но оставались безнаказанными.

«Это точно одна из самых ужасных расправ, которые вы над нами устраивали.

Вы просто крадете наше время, энергию и деньги. Вы делали это на протяжении последних 20 лет, но когда мы попросили разрешение на выход из вашего мошеннического турнира, вы нам не позволили. Почему?» - написал Яннакопулос.

Греческий гранд собирается подать протест на судейство во встрече с «Партизаном».

Яннакопулос в прошлом неоднократно обвинял Евролигу в предвзятом отношении к «Панатинаикосу». Он назвал предыдущего главу турнира Жорди Бертомеу «вором», за что получил один из многочисленных штрафов.

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Фото: Vangelis Stolis/dpg7000