Кевин Дюрэнт о том, что в Евролиге более сложный баскетбол, чем в НБА: «Да вы все с ума сошли»
Четырехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс считает, что европейский баскетбол сильно отличается от НБА.
По мнению игрока «Милана», в Европе более умный и сложный баскетбол: «НБА – это шашки, европейский баскетбол – шахматы».
В аккаунте Legion Hoops выложили цитату Хайнса, которая вызвала активное обсуждение. Один из пользователей согласился с экс-игроком ЦСКА.
«В НБА – легко. В Евролиге – сложно. Все говорят одно и то же. Джоэл Эмбиид не смог бы набирать по 30 очков за матч в Евролиге!» – написал пользователь с ником B-Moe.
В дискуссию вмешался звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт.
«Ха, пошел бы ты отсюда. Да вы все с ума сошли», – отреагировал Кевин.
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Кто нибудь спросил у игрока Милана ЗА СЧЕТ ЧЕГО так? Ну реально, почему если в НБА легче играть, лучшие баскетболисты европы не едут в НБА на максималки? Они де должны быть уровнем как Йокичи и Дюранты.