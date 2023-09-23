Четырехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс считает, что европейский баскетбол сильно отличается от НБА.

По мнению игрока « », в Европе более умный и сложный баскетбол: « – это шашки, европейский баскетбол – шахматы».

В аккаунте Legion Hoops выложили цитату Хайнса, которая вызвала активное обсуждение. Один из пользователей согласился с экс-игроком ЦСКА.

«В НБА – легко. В Евролиге – сложно. Все говорят одно и то же. Джоэл Эмбиид не смог бы набирать по 30 очков за матч в Евролиге!» – написал пользователь с ником B-Moe.

В дискуссию вмешался звездный форвард « » .

«Ха, пошел бы ты отсюда. Да вы все с ума сошли», – отреагировал Кевин.

Человек, который создал Дирка Новицки – ставил ему бросок, учил играть на саксофоне и заставлял штудировать философию

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона