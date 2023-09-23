Кевин Дюрэнт о том, что в Евролиге более сложный баскетбол, чем в НБА: «Да вы все с ума сошли»

Теги Финикс Turkish Airlines EuroLeague НБА болельщики Кевин Дюрэнт EA7 Эмпорио Армани Милан Кайл Хайнс соцсети Баскетбол

Четырехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс считает, что европейский баскетбол сильно отличается от НБА.

По мнению игрока «Милана», в Европе более умный и сложный баскетбол: «НБА – это шашки, европейский баскетбол – шахматы».

В аккаунте Legion Hoops выложили цитату Хайнса, которая вызвала активное обсуждение. Один из пользователей согласился с экс-игроком ЦСКА.

«В НБА – легко. В Евролиге – сложно. Все говорят одно и то же. Джоэл Эмбиид не смог бы набирать по 30 очков за матч в Евролиге!» – написал пользователь с ником B-Moe.

В дискуссию вмешался звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт.

«Ха, пошел бы ты отсюда. Да вы все с ума сошли», – отреагировал Кевин.

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21 комментарий

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Misha_Sapunov
ну КД может иметь такое мнение. на уровне фиба ему никто не доставял проблем вообще .
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Аслан Танкебаев
Ответ catcher69
дюрант бы в евролиге был одним из многих... кидать 3х очковые кирпичи в шапитошной лиге много ума не надо вообще...
Он уничтожал по правилам ФИБА
+11
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serginn
Ну как минимум то,что КД припёрся в чужой тред и предложил всем "идти отсюдова" уже отчасти подтверждает правоту топикстартера)
+15
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Abdulla
Моё мнение очень простое - игроки НБА, если дать им время, приспособились бы к условиям Евролиги и выносили бы всех вперёд ногами.
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Forza
В НБА – легко. В Евролиге – сложно(c)

Кто нибудь спросил у игрока Милана ЗА СЧЕТ ЧЕГО так? Ну реально, почему если в НБА легче играть, лучшие баскетболисты европы не едут в НБА на максималки? Они де должны быть уровнем как Йокичи и Дюранты.
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Misha_Sapunov
Ответ catcher69
потомучто большая часть летит мимо )))))
у дюранта прекрасный процент трех. что за бред?
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Misha_Sapunov
Ответ catcher69
он хороший игрок но думаю мог бы быть лучше играй он в настоящий баскетбол где защищаются )))))))
в ПО нба все защишаются. Бостон и ГС времен финала задушили бы любую команду евролиги не вспотев.
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Misha_Sapunov
Ответ catcher69
да при чём здесь дюрант речь о лиге вообще...ао том что сейчас там все кому не лень пуляют трёхи вместо того чтобы играть в баскетбол...
речь была о дюранте и он отлично пуляет трехи. да и если трехи залетают - в чем проблема?
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Misha_Sapunov
Ответ catcher69
дюрант бы в евролиге был одним из многих... кидать 3х очковые кирпичи в шапитошной лиге много ума не надо вообще...
почему кирпичи?
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havoc3
Ответ Forza
В НБА – легко. В Евролиге – сложно(c) Кто нибудь спросил у игрока Милана ЗА СЧЕТ ЧЕГО так? Ну реально, почему если в НБА легче играть, лучшие баскетболисты европы не едут в НБА на максималки? Они де должны быть уровнем как Йокичи и Дюранты.
Как тебе можно что-то объяснить? Уровень игроков и уровень баскетбола не коррелируют. В индикаре машины тоже быстрее по прямой едут, но на трассе с поворотами проигрывают Ф1 вечность.
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Деревянная рука
Класс игроков конечно выше в НБА.А сама игра сложнее в Евролиге.В НБА до предела её упростили в угоду зрелищности
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Ed Monix
Посмотрите финал Олимпиады в Рио 2016 года и оцените игру Дюранта. Да он в одиночку уничтожил защиту соперников. Вынес их беспошадно. Имеет право на возмущение.
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havoc3
Ответ serginn
Ну как минимум то,что КД припёрся в чужой тред и предложил всем "идти отсюдова" уже отчасти подтверждает правоту топикстартера)
В этот раз хоть под своим аккаунтом?
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Kevin Durant
Ответ Abdulla
Моё мнение очень простое - игроки НБА, если дать им время, приспособились бы к условиям Евролиги и выносили бы всех вперёд ногами.
Самый четкий и точный ответ. Все приспосабливаются. Там где не решает физика - решает мозг , вот и все
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