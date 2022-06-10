Уилл Клайберн – лучший запасной, Майк Джеймс – MVP по итогам голосования баскетболистов Евролиги

Теги ЦСКА УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Кайл Хайнс Василие Мицич Николас Лапровиттола Майк Джеймс 1990 Уилл Клайберн Рокас Йокубайтис Люк Сикма Джон Браун Баскетбол

Профсоюз игроков Евролиги объявил всех лауреатов ежегодной премии ELPA Players’ Choice Awards, которые определяются по итогам голосования баскетболистов.

Выступавшие в сезоне-21/22 за российские клубы Джон Браун (УНИКС) и Уилл Клайберн (ЦСКА) взяли три награды.

Самый уважаемый игрок – Кайл Хайнс, «Милан» Лучший новичок – Джон Браун, УНИКС Приз за честную игру – Люк Сикма, «Альба» Лучший запасной – Уилл Клайберн, ЦСКА Лучший в клатче – Василие Мицич, «Анадолу Эфес» Самый прогрессирующий игрок – Николас Лапровиттола, «Барселона» Лучший молодой игрок – Рокас Йокубайтис, «Барселона» Лучший по игре в защите – Джон Браун, УНИКС MVP – Майк Джеймс, «Монако».

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