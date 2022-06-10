Уилл Клайберн – лучший запасной, Майк Джеймс – MVP по итогам голосования баскетболистов Евролиги

Профсоюз игроков объявил всех лауреатов ежегодной премии ELPA Players’ Choice Awards, которые определяются по итогам голосования баскетболистов.

Выступавшие в сезоне-21/22 за российские клубы Джон Браун (УНИКС) и Уилл Клайберн ( ) взяли три награды.

Самый уважаемый игрок – Кайл Хайнс, «Милан» Лучший новичок – Джон Браун, УНИКС Приз за честную игру – Люк Сикма, «Альба» Лучший запасной – , ЦСКА Лучший в клатче – Василие Мицич, «Анадолу Эфес» Самый прогрессирующий игрок – Николас Лапровиттола, «Барселона» Лучший молодой игрок – Рокас Йокубайтис, «Барселона» Лучший по игре в защите – Джон Браун, MVP – , «Монако».

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