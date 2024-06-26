Товарищеские матчи. 39 очков Хезони помогли Хорватии обыграть Бразилию, Черногория разобралась с Багамами и другие результаты

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Сегодня прошли товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.

39 очков Марио Хезони помогли Хорватии обыграть Бразилию, Черногория разобралась с Багамами.

Товарищеские матчи

Латвия – Египет – 84:63  (24:18, 16:18, 24:8, 20:19) 

ЛАТВИЯ: Стрелниекс (14), Страутиньш (13 + 6 подборов).

ЕГИПЕТ: Эль-Шейх (15).

26 июня.19.00

Хорватия – Бразилия – 91:81  (19:23, 23:24, 22:15, 27:19) 

ХОРВАТИЯ: Хезоня (39), Шарич (20 + 9 подборов + 6 передач).

БРАЗИЛИЯ: Кабокло (16 + 6 подборов).

26 июня.19.30

Черногория – Багамские острова – 93:80  (16:19, 19:24, 29:15, 29:22) 

ЧЕРНОГОРИЯ: Симонович (20), Вучевич (15 + 15 подборов), Перри (15 + 11 передач)..

БАГАМЫ: Миллер (20), Эйтон (11 + 5 подборов), Хилд (8 + 6 подборов), Гордон (0).

26 июня. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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